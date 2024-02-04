Миранчук — лучший игрок Серии А по передачам под удар в 2024 году

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук является лучшим футболистом чемпионата Италии по передачам под удар в 2024 году. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Сегодня, 4 февраля, в рамках 23-го тура Серии А «Аталанта» одержала победу над «Лацио» со счетом 3:1. Миранчук вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 64 минуты. За это время хавбек сделал пять передач под удар — больше всех в матче.

Источник сообщает, что Миранчук является лучшим игроком лиги по передачам под удар в этом календарном году — на счету хавбека 21 пас. На второй позиции идет нападающий «Милана» Рафаэль Леау (15), а тройку замыкает полузащитник «Аталанты» Шарль де Кетеларе (14).

В текущем сезоне 28-летний Миранчук принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил три гола и оформил пять ассистов.