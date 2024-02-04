Гасперини – лишь пятый тренер, выигравший 150+ матчей в Серии А с одним клубом

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини достиг уникальной отметки.

Сегодняшняя победа над «Лацио» (3:1) стала 150-й для коллектива из Бергамо под руководством Гасперини. Согласно данным Opta, 66-летний итальянец стал лишь пятым за всю историю тренером, выигравшим 150 и более матчей в рамках Серии А во главе одной команды. Прежде этого добивались только Джованни Трапаттони и Массимилиано Аллегри, победившие с «Ювентусом» 213 и 200 раз соответственно, а также Карло Анчелотти (163, «Милан») и Эленио Эррера (159, «Интер»).

Джан Пьеро Гасперини возглавил «Аталанту» летом 2016 года.