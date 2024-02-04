Алексей Миранчук помог «Аталанте» переиграть «Лацио»

Набравшая хорошую форму «Аталанта» в 23-м туре Серии А принимала «Лацио», который в последнее время играл почти без потерь. Римляне сегодня удивили пассивной игрой и заслуженно потерпели поражение. В начале встречи Джорджио Скальвини в штрафной сделал скидку на Марио Пашалича, который в итоге поразил левый угол ворот. У гостей Луис Альберто со штрафного пробил рядом с крестовиной. Перед уходом команд в раздевалку Адам Марушич подыграл рукой у своих ворот - пенальти. Шарль де Кетеларе со стандарта развел по углам мяч и голкипера. Густав Исаксен мог вернуть интригу, но сходу с 12 метров пробил рядом с каркасом. Де Кетеларе оформил дубль, получив мяч на ход, из пределов штрафной прицельно послав мяч в ближний угол - 3:0. У римлян Чиро Иммобиле заработал пенальти и уверенно его реализовал.

Алексей Миранчук провел на поле 63 минуты, а его команда благодаря победе над конкурентом закрепилась на четвертом месте, «Лацио» - восьмой.