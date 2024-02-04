Титулованный теннисист Новак Джокович является большим фанатом «Милана». Серба иногда даже можно увидеть на трибунах «Сан-Сиро» - когда есть возможность, Джокович приезжает поболеть за любимую футбольную команду.

Как сообщает портал Goal, ссылаясь на La Repubblica, владелец «Милана» Джерри Кардинале знает о любви Джоковича к клубу. По данным источника, функционер даже подумывает о приглашении серба на работу в качестве тренера по психологии. Речь идёт о специалисте, который мотивировал бы игроков, сталкивающихся с трудностями. Впрочем, официальных обсуждений пока не было.