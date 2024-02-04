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Чемпионат Италии. Серия А

​Миранчук – в основе «Аталанты» на игру с «Лацио»

04 Февраля 2024 • 19:07 Комментировать
Аталанта
...
Лацио
1 2.07 X 3.30 2 3.75
Через 0 ч. 35 мин.

В воскресенье вечером «Аталанта» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Лацио». Бергамаски уже объявили стартовый состав, и стоит отметить, что в него попал российский полузащитник Алексей Миранчук. В последнее время 28-летний футболист стал получать больше игрового времени и приносить пользу «Аталанте» результативными действиями.

В сезоне 2023/2024 Алексей Миранчук поучаствовал в 18 матчах «Аталанты» в различных соревнованиях. В них россиянин записал на свой счёт три гола и пять результативных передач на партнёров.

Следить за матчем «Аталанта» - «Лацио» можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук

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