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Чемпионат Италии. Серия А

Чудо-гол Кварацхелии позволил «Наполи» дожать аутсайдера

04 Февраля 2024 • 18:59 Комментировать
Наполи
2:1
Верона
окончен

В матче 23-го тура Серии А «Наполи» с «Вероной» не отсиживались в обороне и постоянно искали моменты впереди. Мариу Руй пытался перебросить голкипера, но не попал в цель. Джованни Симеоне едва не открыл счет, но вратарь блокировал полет мяча. На 72-й минуте после подачи Томаша Суслова Диего Коппола ударом головой открыл счет. Довольно быстро чемпионы отыгрались благодаря попытке Сириля Нгонжа. В концовке Симеоне подсек мяч над голкипером, и в ключевом эпизоде все же промах. В самой концовке Хвича Кварацхелия шикарным дальним ударом вырвал-таки три очка для «Наполи» - 2:1.

Неаполитанцы идут шестыми вместе с «Ромой», противник на грани зоны вылета.

Протокол игры  
Наполи2:1Верона
  72'Коппола Диего (0:1)
(1:1) Нгонж Сириль79'  
(2:1) Кварацхелия Хвича87'  
Голлини ПьерлуиджиДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирЖуан ЖезусРуй Мариу  46' 52' (Маццокки Паскуале ( 52') Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка Станислав  76' 85' (Распадори Джакомо ( 85') Каюсте Йенс 62' (Линдстрём Йеспер ( 62'  66') Политано Маттео 62' (Нгонж Сириль ( 62') Симеоне Джованни 85' (Дендонкер Леандер ( 85') Кварацхелия Хвича
Запасные: Идасяк ГубертКонтини НикитаНатанЭстигор ЛеоТраоре Хамед
Монтипо ЛоренцоТчатчуа ДжексонКоппола Диего  33' 86' (Маньяни Джанджакомо ( 86') Давидович ПавелКабаль ХуанДуда Ондрей 86' (Тавшан Элаис ( 86') Сердар СуатФолоруншо МайклСуслов Томаш  54' 81' (Силва Даниэл ( 81') Лазович Дарко 81' (Винагре Рубен ( 81') Нослин Тейяни 60' (Свидерски Кароль ( 60')
Запасные: Матеус ЧарлисБонаццоли ФедерикоСентонз ФабьенКьеза МаттиаАнри ТомаХуан Мануэль КрусПерилли СимонеБелахяне Реда
04 февраля. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

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Верона Наполи Хвича Кварацхелия ещё теги

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