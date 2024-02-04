Чудо-гол Кварацхелии позволил «Наполи» дожать аутсайдера

В матче 23-го тура Серии А «Наполи» с «Вероной» не отсиживались в обороне и постоянно искали моменты впереди. Мариу Руй пытался перебросить голкипера, но не попал в цель. Джованни Симеоне едва не открыл счет, но вратарь блокировал полет мяча. На 72-й минуте после подачи Томаша Суслова Диего Коппола ударом головой открыл счет. Довольно быстро чемпионы отыгрались благодаря попытке Сириля Нгонжа. В концовке Симеоне подсек мяч над голкипером, и в ключевом эпизоде все же промах. В самой концовке Хвича Кварацхелия шикарным дальним ударом вырвал-таки три очка для «Наполи» - 2:1.

Неаполитанцы идут шестыми вместе с «Ромой», противник на грани зоны вылета.