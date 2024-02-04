Чудо-гол Кварацхелии позволил «Наполи» дожать аутсайдера

В матче 23-го тура Серии А «Наполи» с «Вероной» не отсиживались в обороне и постоянно искали моменты впереди. Мариу Руй пытался перебросить голкипера, но не попал в цель. Джованни Симеоне едва не открыл счет, но вратарь блокировал полет мяча. На 72-й минуте после подачи Томаша Суслова Диего Коппола ударом головой открыл счет. Довольно быстро чемпионы отыгрались благодаря попытке Сириля Нгонжа. В концовке Симеоне подсек мяч над голкипером, и в ключевом эпизоде все же промах. В самой концовке Хвича Кварацхелия шикарным дальним ударом вырвал-таки три очка для «Наполи» - 2:1.
Неаполитанцы идут шестыми вместе с «Ромой», противник на грани зоны вылета.
Протокол игры
|72'Коппола Диего (0:1)
|(1:1) Нгонж Сириль79'
|(2:1) Кварацхелия Хвича87'
Голлини Пьерлуиджи•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Жуан Жезус•Руй Мариу 46'52' (Маццокки Паскуале (52') •Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав 76'85' (Распадори Джакомо (85') •Каюсте Йенс62' (Линдстрём Йеспер (62') • 66'Политано Маттео62' (Нгонж Сириль (62') •Симеоне Джованни85' (Дендонкер Леандер (85') •Кварацхелия Хвича
Запасные: Идасяк Губерт•Контини Никита•Натан•Эстигор Лео•Траоре Хамед
Монтипо Лоренцо•Тчатчуа Джексон•Коппола Диего 33'86' (Маньяни Джанджакомо (86') •Давидович Павел•Кабаль Хуан•Дуда Ондрей86' (Тавшан Элаис (86') •Сердар Суат•Фолоруншо Майкл•Суслов Томаш 54'81' (Силва Даниэл (81') •Лазович Дарко81' (Винагре Рубен (81') •Нослин Тейяни60' (Свидерски Кароль (60')
04 февраля. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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