Бывший футболист миланского «Интера» Стефан Дальма в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура чемпионата Италии, в котором «нерадзурри» сыграют против «Ювентуса»

- Ожидаю от «Интера» в игре с «Ювентусом» победы. Матч будет очень сложный, но сейчас «Интер» показывает лучшую игру в Серии А и должен продемонстрировать, что он главный претендент на скудетто. Если говорить о персоналиях, то многого жду сегодня от Бареллы, который отдохнул и набрался сил, а также от Тюрама. Его голевой пас в игре с «Ювентусом» в первом круге был восхитителен.

Напомним, что поединок между лидерами Серии А состоится сегодня, 4 февраля, и начнётся в 22:45 по московскому времени.