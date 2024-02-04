​Хименес может сменить «Атлетико» на топ-клуб Серии А

Защитник Хосе Хименес из-за травм не показывает стабильно высокий уровень игры. По этой причине «Атлетико» может расстаться с уругвайцем в летнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, интерес к 29-летнему Хименесу проявляет «Ювентус». Туринский клуб будет готов предложить за игрока 25 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Хименес поучаствовал в 23 матчах «Атлетико». В них защитник, чей действующий контракт рассчитан до середины 2028 года, отметился одной результативной передачей на партнёра.

Добавим, что за «Атлетико» Хосе Хименес играет очень давно – с 2013 года.