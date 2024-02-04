«Торино» и «Салернитана» не порадовали моментами и голами

В 23-м туре чемпионата Италии «Торино» играл против «Салернитаны». В этом сезоне у соперников есть проблемы в атаке (а у гостей еще и катастрофа в обороне), вот и сегодня стороны смогли лишь по разу пробить в створ. Опасных моментов попросту не было вовсе. Из потенциальной остроты только неточные удары головой Антонио Санабрии на пятой минуте, Самуэле Риччи - сразу после перерыва и Пьетро Пеллегри в компенсированное время.
0:0 в итоге, туринцы идут девятыми. Соперник же прервал череду поражений, оставаясь последним.
Протокол игры
Милинкович-Савич Ваня•Тамез Адриен65' (Пеллегри Пьетро (65') •Сазонов Саба 26'81' (Ловато Маттео (81') •Родригес Рикардо43' (Масина Адам (43') •Белланова Рауль•Лазаро Валентино•Риччи Самуэле81' (Илич Иван (81') •Линетти Кароль• 90'Влашич Никола65' (Джиджи Коффи (65') •Санабрия Антонио•Сапата Дуван
Очоа Гильермо•Пьероцци Никколо• 63'Боатенг Жером62' (Пеллегрино Марко (62') •Пасалидис Триантафиллос73' (Самбья Саломон (73') •Дзаноли Алессандро•Брадарич Домагой•Маджоре Джулио•Башич Тома•Кандрева Антонио•Кастанос Григорис87' (Виньято Эмануэль (87') •Чауна Лум62' (Диа Булайе (62')
04 февраля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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