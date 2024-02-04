«Торино» и «Салернитана» не порадовали моментами и голами

В 23-м туре чемпионата Италии «Торино» играл против «Салернитаны». В этом сезоне у соперников есть проблемы в атаке (а у гостей еще и катастрофа в обороне), вот и сегодня стороны смогли лишь по разу пробить в створ. Опасных моментов попросту не было вовсе. Из потенциальной остроты только неточные удары головой Антонио Санабрии на пятой минуте, Самуэле Риччи - сразу после перерыва и Пьетро Пеллегри в компенсированное время.

0:0 в итоге, туринцы идут девятыми. Соперник же прервал череду поражений, оставаясь последним.