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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» и «Салернитана» не порадовали моментами и голами

04 Февраля 2024 • 16:30 Комментировать
Торино
0:0
Салернитана
окончен

В 23-м туре чемпионата Италии «Торино» играл против «Салернитаны». В этом сезоне у соперников есть проблемы в атаке (а у гостей еще и катастрофа в обороне), вот и сегодня стороны смогли лишь по разу пробить в створ. Опасных моментов попросту не было вовсе. Из потенциальной остроты только неточные удары головой Антонио Санабрии на пятой минуте, Самуэле Риччи - сразу после перерыва и Пьетро Пеллегри в компенсированное время.

0:0 в итоге, туринцы идут девятыми. Соперник же прервал череду поражений, оставаясь последним.

Протокол игры  
Торино0:0Салернитана
Милинкович-Савич ВаняТамез Адриен 65' (Пеллегри Пьетро ( 65') Сазонов Саба  26' 81' (Ловато Маттео ( 81') Родригес Рикардо 43' (Масина Адам ( 43') Белланова РаульЛазаро ВалентиноРиччи Самуэле 81' (Илич Иван ( 81') Линетти Кароль  90'Влашич Никола 65' (Джиджи Коффи ( 65') Санабрия АнтониоСапата Дуван
Запасные: Гинейтис ГвидасОкереке ДавидВойвода МергимПассадор ПьетроПопа Михай
Очоа ГильермоПьероцци Никколо  63'Боатенг Жером 62' (Пеллегрино Марко ( 62') Пасалидис Триантафиллос 73' (Самбья Саломон ( 73') Дзаноли АлессандроБрадарич ДомагойМаджоре ДжулиоБашич ТомаКандрева АнтониоКастанос Григорис 87' (Виньято Эмануэль ( 87') Чауна Лум 62' (Диа Булайе ( 62')
Запасные: Иквуемеси ЧуквубуикемКостиль БенуаГрегорио СальватиЛенговски МатеушВайссман ШонМартеджани АгустинГомис Ирон
04 февраля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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