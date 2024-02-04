Де Лаурентис объяснил, почему «Наполи» исключил Зелиньски из заявки на Лигу чемпионов

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис объяснил, почему команда исключила полузащитника Пётра Зелиньский из заявки на плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, вскоре итальянцы встретятся в ⅛ финала турнира с каталонской «Барселоной».

«Решение не имеет ничего против Зелиньски, который является замечательным человеком и топ-игроков. Как бы там ни было, он принял решение уйти в конце сезона. Мы должны двигаться дальше без него», – цитирует де Лаурентиса журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что 29-летний Зелиньски ближайшим летом на правах свободного агента перейдёт в миланский «Интер».