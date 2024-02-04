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Чемпионат Италии. Серия А

Де Росси сравнил Дибалу с Тотти

04 Февраля 2024 • 14:24 Комментировать
Рома
...
Кальяри
1 1.45 X 4.40 2 7.10
05.02 22:45

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси сравнил нападающего Пауло Дибалу с лучшим бомбардиром в истории «джаллоросси» в лице Франческо Тотти. Напомним, Дибала проводит второй сезон за «Рому» после перехода из «Ювентуса» на правах свободного агента.

«Дибала чем-то похож на Тотти. Он делает то, что хочет. Талантливым игрокам иногда нужно дать немного свободы на поле. Я играл с Тотти 20 лет, на протяжение которых ему никто не говорил, что делать. Когда Франческо получал мяч, все опускали взгляд и ждали, что он сделает. Дибалу нужно использовать подобным образом», – цитирует де Росси журналист Николо Скира.

Дибала в этом сезоне забил 6 голов и отдал 6 ассистов в итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Франческо Тотти Даниэле Де Росси Пауло Дибала ещё теги

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