Пиоли назвал ключевого игрока «Милана»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли высказался об игре нападающего Луки Йовича после гостевого поединка Серии А против «Фрозиноне» (3:2). Сербский форвард забил решающий гол в матче.

«Лука – ключевой футболист команды. Я всегда считал его классным игроком. Мотивировал его каждый день. Он получает не так много минут на поле, но в свое игровое время приносит команде максимальную пользу», - передает слова специалиста Football-Italia.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 26-летний форвард провел 15 поединков. На счету нападающего пять забитых мячей и одна результативная передача.