Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли назвал ключевого игрока «Милана»

04 Февраля 2024 • 12:34 Комментировать

Наставник «Милана» Стефано Пиоли высказался об игре нападающего Луки Йовича после гостевого поединка Серии А против «Фрозиноне» (3:2). Сербский форвард забил решающий гол в матче.

«Лука – ключевой футболист команды. Я всегда считал его классным игроком. Мотивировал его каждый день. Он получает не так много минут на поле, но в свое игровое время приносит команде максимальную пользу», - передает слова специалиста Football-Italia.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 26-летний форвард провел 15 поединков. На счету нападающего пять забитых мячей и одна результативная передача.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Лука Йович ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» анонсировал трансфер Мбаппе ​«Реал Сосьедад» обратился к Карпину ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели Из «Ливерпуля» ушёл футболист - известно имя Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом «Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно Хави: «Это настоящее преступление против «Барселоны» Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал» Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего ​Салах обнадёжил фанатов «Ливерпуля»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Ливерпуль» на классе разобрал «Челси», сохранив единоличное лидерство в АПЛ
Спортивные новости
Бой между Усиком и Фьюри перенесён на 18 мая Большунов победил в спринте на этапе Кубка России и выиграл 16-ю гонку подряд СКА в шестой раз в сезоне одержал победу над ЦСКА Фьюри получил травму, бой с Усиком может сорваться «Металлург» с трудом обыграл «Авангард» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.02.24 в 14:30
Торино Торино
Салернитана Салернитана
1.45 4.40 7.60
Видео
04.02.24 в 17:00
Наполи Наполи
Верона Верона
1.43 4.70 7.20
Видео
04.02.24 в 20:00
Аталанта Аталанта
Лацио Лацио
1.87 3.60 4.30
Видео
04.02.24 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Ювентус Ювентус
1.90 3.50 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Февраля
12:34 · Италия. Серия А
Пиоли назвал ключевого игрока «Милана»
11:26 · Италия. Серия А
Сарри может возглавить миланский гранд
11:11 · Германия. Бундеслига
«Милан» нашёл нового защитника в Германии
11:05 · Италия. Серия А
«Барселона» связалась с известным итальянским тренером
09:11 · Италия. Серия А
Радимов: «Мотту ждёт очень хорошее будущее»
06:10 · Италия. Серия А
​«Милан» снова зазывает Омобамиделе
04:12 · Италия. Серия А
​Линекер: «Лофтус-Чик воспрянул в «Милане»
03:47 · Италия. Серия А
​Игрок «Ювентуса» установил новый рекорд «Фрозиноне»
03:12 · Италия. Серия А
​Капелло назвал игрока «Милана», который удивляет его больше всего
03:09 · Италия. Серия А
​«Болонья» проводит свой лучший сезон в 21-м веке
02:44 · Италия. Серия А
​Капелло: «Жду от «Милана» конкретных результатов в следующие месяцы»
02:31 · Германия. Бундеслига
Жером Боатенг: «Если бы решение принимал Тухель, сейчас я бы играл за «Баварию»
00:55 · Италия. Серия А
«ПСЖ» определился с заменой Мбаппе слухи
00:46 · Италия. Серия А
«Болонья» прервала серию неудач, забив 4 гола «Сассуоло»
00:46 · Италия. Серия А
​Ди Франческо: «Проиграли дьяволу»
Все новости
Рекомендуем