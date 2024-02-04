Сарри может возглавить миланский гранд

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри может сменить клубную прописку по завершении текущего сезона. Об этом рапортуют журналисты Football-Italia.

Как стало известно источнику, за ситуацией внимательно следит руководство «Милана». Маурицио является одним из претендентов на пост рулевого «россонери».

Ранее в прессе сообщалось, что новым главным тренером миланского коллектива станет Антонио Конте.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «Милан» набрал 49 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Что касается «Лацио», то римский клуб с 34 очками находится на седьмой строчке.