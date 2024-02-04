«Барселона» связалась с известным итальянским тренером

Каталонская «Барселона» занимается поиском замены главному тренеру команды Хави Эрнандесу, который покинет команду по завершении нынешнего сезона.

Согласно сведениям журналистов Todofichajes, в сферу интересов «сине-гранатовых» попал известный итальянский специалист Антонио Конте. «Барселона» связывалась с тренером, однако каталонцев опередил «Милан». Конте возглавит «россонери» по завершении нынешнего сезона.

«Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании. В плей-офф Лиги чемпионов каталонцы встретятся с «Наполи».

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