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Чемпионат Италии. Серия А

Радимов: «Мотту ждёт очень хорошее будущее»

04 Февраля 2024 • 09:11 Комментировать
Болонья
...
Лечче
11.02 17:00

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о перспективах главного тренера «Болоньи» Тьяго Мотты, чья команда накануне обыграла «Сассуоло» (4:2) в матче 23-го тура чемпионата Италии.

«Видно, что у Мотты есть химия с командой, тренер и команда едины. Его ждёт очень хорошее будущее. «Болонья» играет хорошо и даёт результат. И главное, что Тьяго находит контакт с командой», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

После 22 проведённых матчей в текущем розыгрыше Серии А «Болонья» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 36 набранных очков. Ранее сообщалось, что Мотта может занять пост наставника испанской «Барселоны», чей нынешний тренер Хави объявил о своём уходе из клуба по окончании сезона.

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