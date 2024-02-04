​Линекер: «Лофтус-Чик воспрянул в «Милане»

Бывший бомбардир «Барселоны» и сборной Англии, Гари Линекер, прокомментировал выступления своего соотечественника Рубена Лофтуса-Чика, который был признан игроком января в «Милане». Линекер удивлен тем, что игрок, который в «Челси» не выделялся, сумел так хорошо проявить себя в новом клубе.

- Сейчас он наслаждается игрой. Это видно. Он быстро учится. В «Челси» он играл шестерку или восьмерку на поле. В «Милане» он все чаще играет десятку. Один из моих сыновей учился с ним в футбольной академии и всегда хорошо отзывался о Рубене, как о парне, который добьется своего, - цитирует слова Линекера pianetamilan.it.