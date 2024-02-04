​Капелло назвал игрока «Милана», который удивляет его больше всего

Бывший наставник итальянского «Милана» Фабио Капелло, в прошлом тренировавший сборную России по футболу, назвал имя игрока «Милана», который удивляет его больше всех. Это вовсе не Рафаэл Леау, который, по мнению Фабио, проходит через очередную кризисную фазу, а французский защитник Тео Эрнандес.

- Тео Эрнандес - уникальный игрок. Мне очень нравится его трудолюбие, я не думал, что он такой. Рубен Лофтус-Чик очень хорошо интегрировался. Эти двое нравятся мне больше всех, - цитирует слова Фабио Капелло pianetamilan.it.

В настоящий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата.