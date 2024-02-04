​«Болонья» проводит свой лучший сезон в 21-м веке

В Италии проходят матчи двадцать третьего тура Серии А, «Болонья» проигрывала «Сассуоло», но сумела переломить ход игры, сравняла счет, а затем и вышла вперед, забрав все три очка.

Теперь на счету команды Тьяго Мотты целых тридцать шесть очков после двадцати трех матчей, она занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, и это лучший сезон команды к данному этапу чемпионата для клуба в 21-м веке. Ранее «Болонья» никогда не имела так много очков после 23 туров.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Болонья» снова сыграет дома - это будет поединок с «Лечче».