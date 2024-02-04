​Капелло: «Жду от «Милана» конкретных результатов в следующие месяцы»

Фабио Капелло, бывший наставник «Милана», не уверен в том, что клуб сменит тренера, вопреки слухам. По его мнению, многое будет зависеть от результатов «Милана» в следующие месяцы, так как прогресс, считает Фабио, очевиден.

- Я не знаю всю кухню внутри «Милана», но мне кажется, что игроки интегрировались. И я вижу в этом заслугу тренера. Жду от «Милана» конкретных результатов в следующие месяцы, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

В настоящий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Также команда продолжает выступления в Лиге Европы.