«Болонья» прервала серию неудач, забив 4 гола «Сассуоло»

«Болонья» вернулась в борьбу за топ-4 Серии А после волевой победы над «Сассуоло». Гости реже контролировали мяч, но вели на протяжении большей части поединка. В первом тайме они забили стараниями Кристиана Торстведта и Кристиана Вольпато, пропустив автогол. На 73-й минуте на табло загорелись двойки после удара Джованни Фабьяна, а в концовке Льюис Фергюсон и Алексис Салемакерс принесли победу «Болонье» (4:2). Их команда делит четвертое место с «Аталантой», а соперник идет 15-м.