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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» прервала серию неудач, забив 4 гола «Сассуоло»

04 Февраля 2024 • 00:46 Комментировать
Болонья
4:2
Сассуоло
окончен

«Болонья» вернулась в борьбу за топ-4 Серии А после волевой победы над «Сассуоло». Гости реже контролировали мяч, но вели на протяжении большей части поединка. В первом тайме они забили стараниями Кристиана Торстведта и Кристиана Вольпато, пропустив автогол. На 73-й минуте на табло загорелись двойки после удара Джованни Фабьяна, а в концовке Льюис Фергюсон и Алексис Салемакерс принесли победу «Болонье» (4:2). Их команда делит четвертое место с «Аталантой», а соперник идет 15-м.

Протокол игры  
Болонья4:2Сассуоло
  14'Торстведт Кристиан (0:1)
(1:1) Вити Маттиа24'  
  34'Вольпато Кристиан (1:2)
(2:2) Фаббьян Джованни73'  
(3:2) Фергюсон Льюис83'  
(4:2) Салемакерс Алексис86'  
Скорупски ЛукашПош ШтефанБёкема СэмКалафьори РикардоКристиансен Виктор 82' (Моро Никола ( 82') Фройлер РемоЭбишер Мишель  55' 58' (Салемакерс Алексис ( 58') Фаббьян Джованни 82' (Ликояннис Хараламбос ( 82') Фергюсон ЛьюисУрбаньски Кацпер 58' (Орсолини Риккардо ( 58') Зиркзее Джошуа
Запасные: Корацца ТоммазоОдгор ЙенсБаньолини НиколаКарлссон Йеспер IIIИлич МихайлоЛукуми ДжонРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
Консильи АндреаПедерсен Маркус IIЭрлич Мартин 82' (Нето Руан ( 82') Вити МаттиаДойг Джош  90'Липани Лука 59' (Болока Даниэль ( 59'  85') Торстведт Кристиан  45'Вольпато Кристиан 59' (Сейде Эмиль Конрадсен ( 59') Байрами Недим 68' (Рачич Урош ( 68') Лорьенте АрманПинамонти Андреа 81' (Мулаттьери Самуэле ( 81')
Запасные: Пеголо ДжанлукаКраньо АлессиоМиссори ФилиппоФеррари Джанмарко
03 февраля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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