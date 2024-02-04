«Болонья» прервала серию неудач, забив 4 гола «Сассуоло»

«Болонья» вернулась в борьбу за топ-4 Серии А после волевой победы над «Сассуоло». Гости реже контролировали мяч, но вели на протяжении большей части поединка. В первом тайме они забили стараниями Кристиана Торстведта и Кристиана Вольпато, пропустив автогол. На 73-й минуте на табло загорелись двойки после удара Джованни Фабьяна, а в концовке Льюис Фергюсон и Алексис Салемакерс принесли победу «Болонье» (4:2). Их команда делит четвертое место с «Аталантой», а соперник идет 15-м.
Протокол игры
|14'Торстведт Кристиан (0:1)
|(1:1) Вити Маттиа24'
|34'Вольпато Кристиан (1:2)
|(2:2) Фаббьян Джованни73'
|(3:2) Фергюсон Льюис83'
|(4:2) Салемакерс Алексис86'
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Бёкема Сэм•Калафьори Рикардо•Кристиансен Виктор82' (Моро Никола (82') •Фройлер Ремо•Эбишер Мишель 55'58' (Салемакерс Алексис (58') •Фаббьян Джованни82' (Ликояннис Хараламбос (82') •Фергюсон Льюис•Урбаньски Кацпер58' (Орсолини Риккардо (58') •Зиркзее Джошуа
Консильи Андреа•Педерсен Маркус II•Эрлич Мартин82' (Нето Руан (82') •Вити Маттиа•Дойг Джош• 90'Липани Лука59' (Болока Даниэль (59') • 85'Торстведт Кристиан• 45'Вольпато Кристиан59' (Сейде Эмиль Конрадсен (59') •Байрами Недим68' (Рачич Урош (68') •Лорьенте Арман•Пинамонти Андреа81' (Мулаттьери Самуэле (81')
03 февраля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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