​Ди Франческо: «Проиграли дьяволу»

В двадцать третьем туре итальянского чемпионата домашнее поражение потерпел «Фрозиноне», команда проиграла «Милану», хотя и вышла в середине второго тайма вперед. Удержать победный счет и даже ничью она, однако, не сумела. Наставник команды Эусебио ди Франческо пояснил, почему его команда осталась ни с чем.

- Жаль, что после очень неплохого матча мы все-таки остались без очков. Нам не хватало злости в некоторые моменты. В целом ведь мы достойно смотрелись против «дьявола». Вышли вперед, надо было делать то, что мы умеем лучше всего, но ребята почему-то стушевались, - цитирует слова ди Франческо pianetamilan.it.