​Капелло: «Леау наделён выдающимися качествами, но сейчас он в кризисе»

Бывший наставник итальянского «Милана» Фабио Капелло прокомментировал выступления Рафаэла Леау, который менее результативен и опасен, нежели обычно. По мнению Капелло, сейчас португальский нападающий проходит через очередной кризис.

- У него невероятные игровые качества, но сейчас он несколько сконфужен. Но даже в таком состоянии иногда он способен вытащить джокера и решить матч. В конце концов, такой игрок всегда стягивает на себя половину обороны соперника и предоставляет шансы другим нападающим, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года.