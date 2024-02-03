​Капелло спросили, потеря кого из лидеров станет наиболее болезненной для «Милана»

Известному, в том числе и отечественным любителям футбола, специалисту Фабио Капелло задали вопрос о том, потеря кого из лидеров станет для клуба наиболее тяжелой. Речь идет о таких игроках, как Рафаэл Леау, Тео Эрнандес и Майк Меньян - каждого из них слухи регулярно отправляют в другие команды. Бывший тренер «Милана» испытал затруднения с ответом на такой вопрос:

- Очень интересный вопрос. Но не мне решать. Мой ответ - это знает нынешний тренер клуба. Я думаю, что позволить себе потерять ведущего игрока можно только в том случае, когда взамен получаешь усиления сразу по двум позициям, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.