Пиоли: «Оли даёт команде очень многое»

Наставник итальянского «Милана» Стефано Пиоли похвалил Оливье Жиру после того, как «Милан» обыграл на выезде «Фрозиноне», а французский нападающий забил и сделал голевую передачу, с которой счет сравнял Маттео Габбия. По словам Пиоли, Жиру, несмотря на возраст, дает команде очень и очень многое:

- Технические качества, морально-волевые. Оли дает команде очень многое. Особенно когда находится в штрафной площади, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сразиться с «Наполи» - действующим чемпионом Италии.