​Капелло пояснил, какой игрок нужен летом «Милану»

Бывший наставник итальянского «Милана» Фабио Капелло уже знает, кто нужен «Милану» летом, когда начнется очередной трансферный цикл. По его мнению, проблемы клуба кроются в полузащите, и для усиления нужно искать по-настоящему классного исполнителя - такими, какими в «Интере» и «Ювентусе» являются Хакан Чалханоглу, и, соответственно, Адриен Рабио.

- Полузащитник, который возьмет команду в руки, персона, лидер. «Интер» выигрывает свои матчи именно в полузащите, у «Ювентуса» есть Рабио, и «Милану» тоже нужен кто-то именно туда, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.