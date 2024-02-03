​Пиоли: «Всё изменил Йович»

В матче двадцать третьего тура итальянского чемпионата «Милан» одержал волевую победу над «Фрозиноне» - команда Стефано Пиоли выиграла со счетом 3:2. Решающим моментом для перелома хода неудачно складывавшегося поединка наставник «Милана» Стефано Пиоли назвал выход на поле сербского нападающего Луки Йовича, который забил победный гол:

- Йович - игрок, который решает. У него не было много времени в распоряжении, но он использует его оптимальным образом. Я очень верю в него, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре «Милану» предстоит сыграть с действующим чемпионом - «Наполи».