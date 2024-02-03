​Капелло: «У «Милана» была лучшая полузащита Серии А, теперь никого нет»

Бывший наставник итальянского «Милана» Фабио Капелло считает, что одной из причин спада «Милана» после выигранного в 2022 году чемпионского титула является ослабление в полузащите, клуб отпустил почти всех игроков, сыгравших тогда важную роль в успехе клуба. Он назвал конкретные имена игроков, которых, по мнению Капелло, следовало сохранить в составе любой ценой:

- У «Милана» были Хакан Чалханоглу, Франк Кесси, Сандро Тонали и Исмаэль Беннасер. Это была лучшая полузащита в Италии. Теперь почти никого не осталось, - посетовал Капелло, слова которого цитирует pianetamilan.it.