​Капелло: «Уважаю Жиру, но возраст...»

Бывший наставник итальянского «Милана», хорошо знакомый и российским поклонникам футбола Фабио Капелло признался, что не представляет, кто может заменить Оливье Жиру. Французский центрнападающий выступает за «Милан» с 2021 года, и, несмотря на возраст, делает все то, за что его любят и ценят - забивает и ассистирует. Капелло высказался по этому поводу.

- Я очень уважаю Оливье Жиру. За то, что он сделал для клуба в последние годы. За то, что продолжает делать. Но, учитывая его возраст..., - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

В очередном туре итальянского чемпионата «Милан» одержал волевую победу над «Фрозиноне».