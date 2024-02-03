​Ещё один известный тренер оказался на радаре «Милана»

«Милан» по завершению сезона может сменить Стефано Пиоли на другого тренера. В последнее время слухи стали активно связывать «россонери» с находящимся без работы Антонио Конте. Впрочем, у миланцев есть и альтернативный кандидат – Маурицио Сарри. О том, что этот специалист находится на радаре «Милана», рассказывает Il Messaggero.

Источник отмечает, что Сарри летом обсудит с президентом «Лацио» Клаудио Лотито своё будущее. Тренер хочет получить информацию о проекте «лациале», и его уход не исключён.

В то же время Сарри может оказаться и в «Фиорентине».