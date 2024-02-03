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Чемпионат Италии. Серия А

​«Торино» не отпустил Сазонова эксклюзив

03 Февраля 2024 • 21:11 Комментировать

«Торино» отказал нескольким клубам в аренде защитника Сабы Сазонова. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», клубы из Серии А хотели арендовать защитника сборной Грузии, однако «Торино» посчитал, что Сазонов необходим команде для второй части сезона, в том числе из-за травмы Алессандро Буонджорно и ухода Давида Зимы в «Славию».

В «Торино» Сазонов перебрался в конце прошлого лета из московского «Динамо». С тех пор 22-летий защитник поучаствовал в шести матчах команды, не отмечаясь результативными действиями.

На текущий момент «Торино» располагается на 10-й позиции в турнирной таблице Серии А.

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