«Торино» отказал нескольким клубам в аренде защитника Сабы Сазонова. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», клубы из Серии А хотели арендовать защитника сборной Грузии, однако «Торино» посчитал, что Сазонов необходим команде для второй части сезона, в том числе из-за травмы Алессандро Буонджорно и ухода Давида Зимы в «Славию».

В «Торино» Сазонов перебрался в конце прошлого лета из московского «Динамо». С тех пор 22-летий защитник поучаствовал в шести матчах команды, не отмечаясь результативными действиями.

На текущий момент «Торино» располагается на 10-й позиции в турнирной таблице Серии А.