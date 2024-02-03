«Монца» отбила все атаки «Удинезе» и набрала очко

В 23-м туре чемпионата Италии «Удинезе», ведущий борьбу за выживание, осаждал ворота «Монцы», которая все 90 минут просто отбивалась и ни разу не пробила в сторону чужой рамки. Лоренцо Лукка и Санди Ловрич неплохо атаковали, а Мартин Пайеро должен был открывать счет, но не попал. После перерыва моментов было чуть меньше. Лукка слишком неточно бил в выгодной ситуации. Гости впервые нанесли удар ишь в компенсированное время.

0:0, «Монца» идет на 11-м месте, соперник - делит 15-ю строчку.