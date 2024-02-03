«Монца» отбила все атаки «Удинезе» и набрала очко

В 23-м туре чемпионата Италии «Удинезе», ведущий борьбу за выживание, осаждал ворота «Монцы», которая все 90 минут просто отбивалась и ни разу не пробила в сторону чужой рамки. Лоренцо Лукка и Санди Ловрич неплохо атаковали, а Мартин Пайеро должен был открывать счет, но не попал. После перерыва моментов было чуть меньше. Лукка слишком неточно бил в выгодной ситуации. Гости впервые нанесли удар ишь в компенсированное время.
0:0, «Монца» идет на 11-м месте, соперник - делит 15-ю строчку.
Протокол игры
Окойе Мадука•Перес Неуэн•Хианетти Лаутаро•Кристенсен Томас•Перейра Роберто 27'57' (Эхизибуэ Кингсли (57') • 65'Ловрич Санди•Уолас Соуза• 60'Пайеро Мартин68' (Самарджич Лазар (68') •Земура Джордан68' (Камара Ассан (68') •Товен Флорьян88' (Бреннер (88') •Лукка Лоренцо
Ди Грегорио Микеле•Д'Амброзио Данило82' (Иццо Армандо (82') • 90'Мари Пабло•Кальдирола Лука46' (Карбони Андреа (46') •Чиурриа Патрик•Биринделли Самуэле57' (Дзербин Алессио (57') •Бондо Варрен•Пессина Маттео•Колпани Андреа57' (Карбони Валентин (57') •Мота Дани74' (Перейра Педру II (74') • 84'Джурич Милан II
03 февраля. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".
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