«Эмполи» с «Дженоа» сыграли без голов

«Эмполи» с «Дженоа» на равных играли в 23-м туре чемпионата Италии. Стефано Сабелли отправил мяч в сетку в середине первого тайма, но из офсайда. Николо Камбьяги атаковал по правилам, но направил мяч в перекладину. У Матео Ретеги хороший шанс, но все же удар головой немного неточный. На 90-й минуте Кони де Винтер получил красную карточку за грубость.
«Дженоа» делит 11-е место, противник - 17-е.
Протокол игры
Каприле Элия•Исмайли Ардиан•Валюкевич Себастьян• 53'Луперто Себастьяно•Берешиньски Бартош54' (Канчельери Маттео (54') •Гьяси Эммануэль•Грасси Альберто71' (Дестро Маттиа (71') •Мале Юссеф•Журковски Шимон71' (Коваленко Виктор (71') •Камбьяги Николо 75'85' (Фаццини Якопо (85') •Черри Альберто54' (Какаче Либерато (54')
Мартинес Хосеп•Де Винтер Кони 66'• 90'Бани Маттиа•Васкес Хоан•Сабелли Стефано 73'77' (Оливейра Витор (77') •Френдруп Мортен•Бадель Милан•Малиновский Руслан46' (Экубан Калеб (46') •Спенс Джед•Ретеги Матео77' (Кариколь Аарон (77') •Гудмундссон Альберт
03 февраля. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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