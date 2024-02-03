«Эмполи» с «Дженоа» сыграли без голов

«Эмполи» с «Дженоа» на равных играли в 23-м туре чемпионата Италии. Стефано Сабелли отправил мяч в сетку в середине первого тайма, но из офсайда. Николо Камбьяги атаковал по правилам, но направил мяч в перекладину. У Матео Ретеги хороший шанс, но все же удар головой немного неточный. На 90-й минуте Кони де Винтер получил красную карточку за грубость.

«Дженоа» делит 11-е место, противник - 17-е.