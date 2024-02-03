​Экс-игрок «Милана» Билья завершил карьеру

Бывший футболист национальной сборной Аргентины Лукас Билья завершил профессиональную карьеру. О своём решении 38-летний аргентинец сообщил в эфире TyC Sports.

С лета Лукас Билья пребывал в статусе свободного агента после ухода из клуба «Истанбул Башакшехир». При этом в Европе аргентинец известен главным образом по выступлениям в Италии за «Лацио» и «Милан».

Лукас Билья, выступавший на позиции полузащитника, провёл за сборную Аргентины 58 матчей. В них футболист забил один гол и отдал два голевых паса. Билья играл на чемпионате мира – 2014, отыграв там полные матчи в четвертьфинале, полуфинале и финале.

Ранее о завершении карьеры объявил Маруан Феллайни.