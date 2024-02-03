Алькарас: «Роналду вдохновлял меня»

Полузащитник Карлос Алькарас, перешедший недавно в туринский «Ювентус», высказался о бывшем нападающем «старой синьоры» Карлосе Алькарасе.
«Моим кумиром детства был Роналду. Криштиану вдохновлял меня и многих других парней», - передает слова аргентинского футболиста Tuttojuve.
Напомним, что туринский гранд арендовал Алькараса у английского «Саутгемптона» до окончания сезона.
В первой половине нынешнего сезона 21-летний полузащитник сыграл 23 поединка, отметившись тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.
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