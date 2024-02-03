Нагучев дал прогноз на матч «Интер» - «Ювентус»

Футбольный комментатор Роман Нагучев поделился ожиданиями от центрального поединка 23-го тура чемпионата Италии между миланским «Интером» и туринским «Ювентусом».

«Есть подозрение, что будет не очень результативный матч, поскольку в нем встречаются два соседа по таблице, которые вряд ли станут рисковать. Не удивлюсь, если он завершится «нулями», - приводятся слова комментатора на страницах «Спорт-Экспресса».

Матч «Интер» - «Ювентус» состоится в Милане завтра, 4 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

В настоящий момент миланцы занимают первое место в таблице Серии А, а туринцы – второе.