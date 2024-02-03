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Чемпионат Италии. Серия А

Агент: «Миранчук доказал Гасперини, что достоин стартового состава «Аталанты»

03 Февраля 2024 • 11:20 Комментировать

Агент Вадим Шпинёв поделился мыслями относительно будущего российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Алексей сейчас полностью доказал синьору Гасперини, что он достоин стартового состава «Аталанты». Качественно делает свою работу, мы держим за него кулачки», - приводит слова Шпинёва Metaratings.ru.

В текущем сезоне 28-летний россиянин сыграл 18 поединков в составе бергамасков. Полузащитник отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Трудовое соглашение Алексея с итальянцами рассчитано до середины следующего года.

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Аталанта Алексей Миранчук Вадим Шпинёв ещё теги
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