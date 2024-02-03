Ибрагимович выбрал нового тренера для «Милана»

Бывший нападающий «Милана», а ныне советник владельца клуба Златан Ибрагимович является инициатором приглашения Антонио Конте на пост главного тренера команды. Об этом рапортуют журналисты La Reppublica.

Согласно данным источника, швед считает, что кандидатура Конте идеально подходит для «россонери». В настоящий момент пост главного тренера команды занимает Стефано Пиоли. По итогам 22 туров чемпионата Италии «Милан» занимает третье место в турнирной таблице.

Последним местом работы Конте был лондонский «Тоттенхэм». Антонио покинул английский клуб в марте прошлого года.