«Милан» предложил улучшенный контракт Меньяну

«Милан» договаривается с вратарем команды Майком Меньяном о подписании нового трудового соглашения. Об этом рапортуют журналисты Gazzetta dello Sport.

Стороны близки к пролонгации сотрудничества на улучшенных финансовых условиях. 28-летнего француза планируют сделать самым высокооплачиваемым игроком команды наряду с вингером Рафаэлем Леау, который получает семь миллионов евро.

Срок действующего контракта Меньяна с «россонери» рассчитан до 2026 года. Он защищает цвета миланского гранда с 2021 года.

В нынешнем сезоне Майк сыграл 26 поединков за миланский коллектив, в которых пропустил 33 мяча.