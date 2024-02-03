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«Ювентус» обозначил трансферную цель на лето

03 Февраля 2024 • 09:41 Комментировать

Полузащитник римского «Лацио» Фелипе Андерсон является трансферной целью туринского «Ювентуса». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Ромео Агрести.

«Старая синьора» планирует подписать бразильского футболиста следующим летом, когда игрок станет свободным агентом. Туринцы ведут активные переговоры с представителями Андерсона.

Действующий контракт Фелипе с «Лацио» рассчитан до конца июня. Трансферный ценник игрока составляет десять миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в 30 поединках за «орлов». На счету Андерсона два забитых мяча и семь результативных передач.

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Лацио Ювентус Фелипе Андерсон трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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