​Капелло не верит в ренессанс «Милана»

Фабио Капелло, в прошлом тренировавший «Милан», не верит в то, что команда сможет отыграться до конца сезона. Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице, что, очевидно, не устраивает Капелло.

- У меня было такое, что мы сильно отставали от «Барселоны», когда я руководил «Реалом», но смогли отыграться. Но тогда впереди была только «Барселона», а тут впереди сразу два клуба - «Интер» и «Ювентус», - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

В субботу «Милан» сыграет в своем очередном матче в рамках чемпионата, это будет матч против «Фрозиноне».