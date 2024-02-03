​Пиоли: «Разговоры о Конте чуть скучны»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал слухи о том, что клуб может возглавить Антонио Конте. По словам Пиоли, эти слухи навевают на него скуку.

- Пугают ли меня слухи о том, что клуб возглавит Конте? Мне кажутся эти слухи чуть скучными. Но это нормально, слухи. Сейчас их будет еще больше, ведь сразу двое тренеров объявили о том, что покидают свои престижные места, - заявил Пиоли, подразумевая Хави и Юргена Клоппа. Его слова цитирует pianetamilan.it.

В прошлом Антонио Конте руководил «Ювентусом» и «Интером», но никогда не имел отношения к «Милану». Впрочем, как и к «Интеру», что не помешало ему возглавить клуб.