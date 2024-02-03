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Чемпионат Италии. Серия А

​Капелло: «Милан» не может довольствоваться третьим местом»

03 Февраля 2024 • 07:11 Комментировать

Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло считает, что команда не может довольствоваться третьим местом в классификации и должна сражаться за то, чтобы приблизиться к лидерам. Капелло вспомнил, как его уволили за четвертое место в чемпионате:

- «Милан» не может довольствоваться третьим местом. Я вспоминаю, как мы однажды финишировали четвертыми в тринадцати очках от «Ювентуса», и руководство не смирилось с этим. Этот «Милан» провел кампанию по усилению прошлым летом, и мне кажется, что он слишком сильно уступает лидерам, - цитирует слова Фабио Капелло pianetamilan.it.


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Милан Фабио Капелло
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