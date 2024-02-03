​Итальяно прокомментировал поражение «Фиорентины»

В Италии стартовал очередной, 23-й тур чемпионата, «Лечче» принимал «Фиорентину» и одержал волевую победу над ней. Наставник «фиалок» Винченцо Итальяно прокомментировал неудачу своей команды, он считает, что его команда сбавила темп:

- Мы сдали, несколько матчей провели не очень хорошо, растеряли очки. В этот раз все было потеряно в самом конце. Четыре минуты стыда, которые не позволил нам отпраздновать победу в матче, который складывался неплохо, - цитирует слова Итальяно pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Фиорентине» предстоит сыграть с «Фрозиноне».