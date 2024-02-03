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Чемпионат Италии. Серия А

​Беннасер сыграет против «Фрозиноне»

03 Февраля 2024 • 05:26 Комментировать

Хорошие новости для поклонников итальянского «Милана» - пребывание Исмаэля Беннасера в лазарете команды оказалось коротким, уже в следующем матче чемпионата игрок вернется в состав. Речь идет о встрече в рамках двадцать третьего тура Серии А с «Фрозиноне», которая состоится уже сегодня вечером.

Исмаэль уже провел тренировку  в общей группе, однако Стефано Пиоли, наставник «Милана», скорее всего, не будет ставить его на весь матч.

Напомним, что Беннасер выступает в составе «Милана» с 2019 года. В настоящий момент клуб занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер
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