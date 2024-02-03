​Малезани рассказал, как едва не возглавил «Милан»

Известный итальянский тренер Альберто Малезани рассказал о том, как едва не стал наставником «Милана». Сейчас Малезани уже давно не тренирует - в этом году исполняется десять лет с того комента, как онн в последний раз возглавлял футбольный коллектив.

- Я всегда был фанатом «Милана», я вырос на игре Джанни Риверы. У нас были контакты с Галлиани, и с Брайдой также, я руководил тогда «Вероной». Но мы проиграли, как раз «Милану», и вылетели из Серии А. А «Милан» попал в Лигу чемпионов. Возможно, именно поэтому они меня так и не пригласили официально, поменялись планы, - цитирует слова Малезани pianetamilan.it.