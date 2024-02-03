​«Лечче» забил дважды после 90-й минуты - такое случилось впервые с 2001 года

В Италии стартовал очередной, 23-й тур чемпионата, «Лечче» принимал «Фиорентину» и одержал волевую победу над ней, забив два мяча после 90-й минуты. Как оказалось, такое удалось команде впервые с 2001 года, причем и тогда «Лечче» забил дважды после 90-й минуты именно в ворота «Фиорентины», также обыграв ее, но со счетом 4:1. Тогда голы забили Давор Вугринец и Эрнесто Чевантон.

В следующем туре итальянского чемпионата «Лечче» предстоит выездной матч против «Болоньи», он состоится одиннадцатого февраля. Сейчас команда занимает тринадцатое место и на одно очко опережает «Фрозиноне», которому предстоит матч с «Миланом».