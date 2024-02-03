​Лофтус-Чик - лучший игрок «Милана» в январе

Болельщики итальянского «Милана» выбрали лучшего игрока противоречиво проведенного их любимым клубом января. Им стал английский полузащитник Рубен Лофтус-Чик, который разродился аж четырьмя голами в течение месяца.

В матче с «Болоньей» Рубен забил дважды - это был всего лишь второй случай в его карьере, когда он забил более раза за матч, в первый раз это случилось в 2018 году в составе «Челси» - тогда, правда, он сделал хет-трик, да еще и в матче Лиги чемпионов.

Сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата, сегодня команда сыграет с «Фрозиноне».