​Дибала забил 4000-й гол аргентинцев в Серии А

Предыдущий, двадцать второй тур итальянского чемпионата, завершился матчем «Салернитаны» с «Ромой», в котором отличиться удалось Пауло Дибале. Аргентинец открыл счет с пенальти, и, как оказалось, это было юбилейный, 4000-й гол для представителей Аргентины в Серии А. Аргентина стала первой иностранной нацией, которая добралась до столь высокого показателя.

Второе место в списке занимает Бразилия, которая имеет на своем счету 2537 мячей в высшей лиге итальянского футбола, а третье место, как ни странно, занимает Швеция - 1420 голов. Наконец, четвертым идет Уругвай - 1106 голов.