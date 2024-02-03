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Чемпионат Италии. Серия А

​Дибала забил 4000-й гол аргентинцев в Серии А

03 Февраля 2024 • 04:50 Комментировать

Предыдущий, двадцать второй тур итальянского чемпионата, завершился матчем «Салернитаны» с «Ромой», в котором отличиться удалось Пауло Дибале. Аргентинец открыл счет с пенальти, и, как оказалось, это было юбилейный, 4000-й гол для представителей Аргентины в Серии А. Аргентина стала первой иностранной нацией, которая добралась до столь высокого показателя.

Второе место в списке занимает Бразилия, которая имеет на своем счету 2537 мячей в высшей лиге итальянского футбола, а третье место, как ни странно, занимает Швеция - 1420 голов. Наконец, четвертым идет Уругвай  - 1106 голов.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала
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