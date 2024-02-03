«Лечче» забил дважды «Фиорентине» на 90-й минуте и перевернул весь матч

В стартовом матче 23-го тура чемпионата Италии сыграли «Лечче» и «Фиорентина». В начале встречи после подачи слева от лицевой головой бил Мохамед Каба - перекладина. Понтус Алмквист получил по ногам - пенальти, правда, ВАР перенес точку нарушения за пределы штрафной. Но и он стал голевым, Реми Уден нашел щель в стенке и отправил мяч в сетку. Никола Крстович в штрафной прицельно бил в правый угол - штанга.

После перерыва Роландо Мандрагора из-за штрафной низом поразил правый угол ворот. В середине второго тайма вратарь с защитником устроили рискованную перепасовку, Лукас Бельтран успел подставить ногу, и мяч срикошетил в сетку - 1:2. Андреа Белотти мог ставить точку, удар в падении с линии вратарской пришелся в перекладину. На 90-й минуте «Лечче» перевернул игру. Роберто Пикколи сравнял счет, пробив головой в суматохе в штрафной, а Патрик Доргу вырвал победу, добив мяч после спасения вратаря.

Хозяева вышли на 13-е место, противник - шестой.