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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» забил дважды «Фиорентине» на 90-й минуте и перевернул весь матч

03 Февраля 2024 • 00:43 Комментировать
Лечче
3:2
Фиорентина
окончен

В стартовом матче 23-го тура чемпионата Италии сыграли «Лечче» и «Фиорентина». В начале встречи после подачи слева от лицевой головой бил Мохамед Каба - перекладина. Понтус Алмквист получил по ногам  - пенальти, правда, ВАР перенес точку нарушения за пределы штрафной. Но и он стал голевым, Реми Уден нашел щель в стенке и отправил мяч в сетку. Никола Крстович в штрафной прицельно бил в правый угол - штанга.

После перерыва Роландо Мандрагора из-за штрафной низом поразил правый угол ворот. В середине второго тайма вратарь с защитником устроили рискованную перепасовку, Лукас Бельтран успел подставить ногу, и мяч срикошетил в сетку - 1:2. Андреа Белотти мог ставить точку, удар в падении с линии вратарской пришелся в перекладину.  На 90-й минуте «Лечче» перевернул игру. Роберто Пикколи сравнял счет, пробив головой в суматохе в штрафной, а Патрик Доргу вырвал победу, добив мяч после спасения вратаря.

Хозяева вышли на 13-е место, противник - шестой.

Протокол игры  
Лечче3:2Фиорентина
(1:0) Уден Реми17'  
  50'Мандрагора Роландо (1:1)
  67'Бельтран Лукас (1:2)
(2:2) Пикколи Роберто90'  
(3:2) Доргу Патрик90'  
Фальконе ВладимироЖендрей Валентен  83'Понграчич МаринБаскиротто ФедерикоГалло Антонино 76' (Гонсалес Хоан ( 76') Каба Мохамед 76' (Доргу Патрик ( 76') Блен АлексисУден Реми 68' (Пикколи Роберто ( 68') Алмквист Понтус  50'Крстович НиколаБанда Ламек  77' 78' (Сансоне Никола ( 78')
Запасные: Самоя ЯсперБериша МедоньРафья ХамзаТуба АхмедБранколлини ФедерикоБурнете КаталинПьеротти СантьягоВенути Лоренцо
Терраччиано ПьетроФараони МаркоМартинес Лукас II  15' 46' (Белотти Андреа ( 46') Раньери Лука  72'Бираги КристианоЛопес МаксимДункан Альфред 46' (Миленкович Никола ( 46') Бонавентура Джакомо 46' (Мандрагора Роландо ( 46') Бельтран Лукас 78' (Паризи Фабьяно ( 78') Соттиль Риккардо 65' (Гонсалес Николас ( 65'  90') Нзола М'Бала
Запасные: Инфантино ДжиноМартинелли ТоммазоКайоде МайклКомуццо ПьетроБарак Антонин
02 февраля. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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