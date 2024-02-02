​Зелиньски подпишет контракт с другим клубом Серии А в феврале

Всё идёт к тому, что полузащитник Пётр Зелиньски продолжит карьеру в «Интере». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 29-летний футболист подпишет предварительный контракт с миланским клубом до конца февраля.

Ранее стало известно об исключении Зелиньски из заявки «Наполи» на Лигу чемпионов. Действующее трудовое соглашение польского хавбека с неаполитанцами рассчитано до конца июня.

В сезоне 2023/2024 Пётр Зелиньски провёл за «Наполи» 26 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт три гола и три результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Наполи» занимает девятое место в таблице Серии А, а «Интер» - первое.